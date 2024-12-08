Російське командування, ймовірно, й надалі буде жертвувати технікою та живою силою заради тактичних територіальних здобутків та не відмовиться від наступу на Покровськ Донецької області.

Про це пишуть аналітики ISW.

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Наступ на Покровськ: аналіз ISW

Фахівці зазначають, що РФ не має наміру відмовлятися від своїх амбіцій окупувати Покровськ. Адже це є частиною плану із захоплення контролю над Донецькою областю.

У звіті ISW йдеться, що попри рекордні втрати, російські війська можуть продовжувати активні бойові дії в цьому напрямку навіть після зими 2025 року.

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Продовження таких масштабних наступальних операцій на тлі рекордних втрат змушує російське командування обирати між прагненням досягти тактичних цілей і неминучим зростанням соціального напруження всередині країни.

Аналітики прогнозують, що російські війська, ймовірно, намагатимуться обійти Покровськ із заходу та змусити українські війська вийти з Покровська і Мирнограду, щоб мінімізувати потребу Росії у лобових атаках на східних і південних підступах до міст.

Втрати РФ у війні

У листопаді Росія зазнала найбільших втрат за весь час війни.

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Про це повідомила британська розвідка.

За даними Генштабу ЗСУ, щодня ворог втрачав понад 1500 осіб. А загальні втрати за місяць перевищили 45 тисяч.

Така тенденція, за оцінками британської розвідки, пов'язана з посиленням наступальних дій Росії та великими втратами особового складу під час штурмових дій.