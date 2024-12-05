У листопаді російська армія зазнала найбільших середньодобових втрат з початку війни в Україні.
Про це повідомило міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.
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Росія несе великі втрати у війні проти України - що відомо
За даними Генштабу ЗСУ, щодня ворог втрачав понад 1500 осіб, а загальні втрати за місяць перевищили 45 тисяч.
Така тенденція, за оцінками британської розвідки, пов'язана з посиленням наступальних дій Росії та великими втратами особового складу під час штурмових дій.
Російські війська здійснюють інтенсивні атаки, намагаючись прорвати українську оборону в Курській області та інших ділянках фронту.
«Середній рівень втрат за добу у Росії, ймовірно, перевищуватиме 1000 у грудні на тлі продовження піхотних атак на різних ділянках фронту», - зазначає розвідка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 December 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 5, 2024
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Рекордні втрати РФ
1 грудня Міністерство оборони України повідомило, що у листопаді 2024 року росіяни втратили рекордну кількість своїх армійців від початку повномасштабного вторгнення.
На Курщині росіяни залучають війська КНДР лише для чергувань і охорони
За місяць у російському війську мінус 45 720 солдатів. Йдеться про вбитих та поранених.