У листопаді російська армія зазнала найбільших середньодобових втрат з початку війни в Україні.

Про це повідомило міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

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Росія несе великі втрати у війні проти України - що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, щодня ворог втрачав понад 1500 осіб, а загальні втрати за місяць перевищили 45 тисяч.

Така тенденція, за оцінками британської розвідки, пов'язана з посиленням наступальних дій Росії та великими втратами особового складу під час штурмових дій.

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Російські війська здійснюють інтенсивні атаки, намагаючись прорвати українську оборону в Курській області та інших ділянках фронту.

«Середній рівень втрат за добу у Росії, ймовірно, перевищуватиме 1000 у грудні на тлі продовження піхотних атак на різних ділянках фронту», - зазначає розвідка.

Рекордні втрати РФ 

1 грудня Міністерство оборони України повідомило, що у листопаді 2024 року росіяни втратили рекордну кількість своїх армійців від початку повномасштабного вторгнення. 

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