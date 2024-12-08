Об’єднані сили сирійської опозиції у неділю вранці оголосили про звільнення столиці країни міста Дамаск і втечу президента Башара Асада з міста.
Про це з посиланням на командира бойового угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» Хасана Абдул-Гані повідомляє NBC News.
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«Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада», - написав Абдул-Гані в дописі на WhatsApp.
Сирійські повстанці увійшли в Дамаск
Командира бойового угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» також звернувся до сирійських біженців та закликав їх повертатися до країни.
«Для переміщених осіб у всьому світі - вільна Сирія чекає на вас», - зазначається в дописі.
Місцезнаходження Асада наразі не відоме, проте в численних повідомленнях ЗМІ стверджується, що він втік із країни до Ірану.
Абдул-Гані також сказав, що Асад втік.
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Проте NBC News пише, що не може підтвердити чи заперечити від’їзд сирійського диктатора.
На тлі повідомлень про втечу Асада, прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що він перебуває у себе вдома й не має наміру залишати столицю.
Аль-Джалалі додав, що його уряд готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом.
Наступ повстанців у Сирії: що відомо
Свій наступ проти урядових військ Башара Асада сирійські повстанці розпочали 28 листопада.
30 листопада урядові війська заявили, що тимчасово відходять з Алеппо нібито для підготовки контрнаступу проти опозиційних угрупувань.
2 грудня у сирійській столиці Дамаск розпочалися збройні сутички між повстанцями та урядовими військами Башара Асада. Через це російські військові та дипломати почали терміново евакуюватися зі столиці.
5 грудня, продовжуючи свій наступ, повстанці захопили місто Хама.
6 грудня вони заявили, що вони захопили міста Талбіса та Растан, наблизившись на кілька кілометрів до Хомса.
Під час просування 8 грудня, сирійські повстанці заявили, що взяли під контроль місто Хомс.