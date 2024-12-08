Об’єднані сили сирійської опозиції у неділю вранці оголосили про звільнення столиці країни міста Дамаск і втечу президента Башара Асада з міста.

Про це з посиланням на командира бойового угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» Хасана Абдул-Гані повідомляє NBC News.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада», - написав Абдул-Гані в дописі на WhatsApp.

Сирійські повстанці увійшли в Дамаск

Командира бойового угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» також звернувся до сирійських біженців та закликав їх повертатися до країни.

Advertisement

«Для переміщених осіб у всьому світі - вільна Сирія чекає на вас», - зазначається в дописі.

Місцезнаходження Асада наразі не відоме, проте в численних повідомленнях ЗМІ стверджується, що він втік із країни до Ірану.

Абдул-Гані також сказав, що Асад втік.

Більше по темі Режим Асада в Сирії впав, - заява повстанців Наразі невідомо, де перебуває сам Башар Асад. Reuters пише, що він міг загинути.

Проте NBC News пише, що не може підтвердити чи заперечити від’їзд сирійського диктатора.

На тлі повідомлень про втечу Асада, прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що він перебуває у себе вдома й не має наміру залишати столицю.

Аль-Джалалі додав, що його уряд готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом.

Advertisement

Наступ повстанців у Сирії: що відомо

Свій наступ проти урядових військ Башара Асада сирійські повстанці розпочали 28 листопада.

30 листопада урядові війська заявили, що тимчасово відходять з Алеппо нібито для підготовки контрнаступу проти опозиційних угрупувань.

2 грудня у сирійській столиці Дамаск розпочалися збройні сутички між повстанцями та урядовими військами Башара Асада. Через це російські військові та дипломати почали терміново евакуюватися зі столиці.

5 грудня, продовжуючи свій наступ, повстанці захопили місто Хама.

6 грудня вони заявили, що вони захопили міста Талбіса та Растан, наблизившись на кілька кілометрів до Хомса.

Advertisement

Під час просування 8 грудня, сирійські повстанці заявили, що взяли під контроль місто Хомс.