У ніч на 8 грудня російські війська запустили по Україні 74 дрони. 

Летіли ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів. 

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Атака дронів 8 грудня: як відпрацювала ППО

Українські військові збили 28 російських дронів. 

46 - локаційно втрачені. 

Протиповітряна оборона працювала у восьми областях - Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій. 

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Наслідки удару на Дніпропетровщині

Через падіння збитого «шахеда» у Кам’янському на Дніпропетровщині є пошкодження. 

За даними обласної влади, постраждала 64-річна жінка. 

У п'яти багатоквартирних будинках повибивало вікна. 

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

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Постраждало 17 людей. Серед потерпілих - дитина.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Понівечені комунальне підприємство, коледж, автомобілі та лінія електропередач. 

Під вогнем також опинився Нікополь. Окупанти гатили по місту з важкої артилерії. 

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