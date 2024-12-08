У ніч на 8 грудня російські війська запустили по Україні 74 дрони.

Летіли ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Атака дронів 8 грудня: як відпрацювала ППО

Українські військові збили 28 російських дронів.

46 - локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у восьми областях - Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій.

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Наслідки удару на Дніпропетровщині

Через падіння збитого «шахеда» у Кам’янському на Дніпропетровщині є пошкодження.

За даними обласної влади, постраждала 64-річна жінка.

У п'яти багатоквартирних будинках повибивало вікна.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Понівечені комунальне підприємство, коледж, автомобілі та лінія електропередач.

Під вогнем також опинився Нікополь. Окупанти гатили по місту з важкої артилерії.