У ніч на 8 грудня російські війська запустили по Україні 74 дрони.
Летіли ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Атака дронів 8 грудня: як відпрацювала ППО
Українські військові збили 28 російських дронів.
46 - локаційно втрачені.
Протиповітряна оборона працювала у восьми областях - Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій.
Наслідки удару на Дніпропетровщині
Через падіння збитого «шахеда» у Кам’янському на Дніпропетровщині є пошкодження.
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