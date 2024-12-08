Обраний президент США Дональд Трамп закликав Київ та Москву до переговорів та заявив, що «потрібно негайно припинити вогонь».
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
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Трамп закликав до переговорів
За його словами, президент Володимир Зеленський і Україна «хотіли б укласти угоду» та «припинити божевілля».
«Потрібно негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може перетворитися на щось набагато більше та набагато гірше», - написав Трамп.
Зустріч Зеленського і Трампа
У суботу у Парижі відбулася тристороння зустріч Володимира Зеленського з Емманюелем Макроном та Дональдом Трампом.
Український лідер назвав розмову «хорошою» і «продуктивною». За його словами, сторони обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.
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Емманюель Макрон після зустрічі зазначив, що необхідно продовжувати спільні дії заради миру.