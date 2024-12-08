Новорічне дерево почали встановлювати на проспекті Руставелі після третьої години ночі. На той момент мітингарі вже розійшлися.

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Про це повідомляє News Georgia.

У Тбілісі біля парламенту Грузії, де понад тиждень тривають акції протесту , почали встановлювати новорічну ялинку.

News Georgia пише, що поки не зрозуміло, як акції протесту будуть поєднуватися з новорічною експозицією біля будівлі парламенту.

«Найменше пошкодження ялинки буде приводом для заяв влади про те, що протестувальники позбавляють дітей свята», - йдеться в публікації.

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У Тбілісі в епіцентрі протестів встановлюють ялинку. Фото: NewsGeorgia

Сьогодні учасники акції протесту планують зібратися о 15:00 на площі Республіки.

Протести у Грузії

Минула ніч, на відміну від попередньої, пройшла без розгону демонстрантів.