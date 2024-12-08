У Тбілісі біля парламенту Грузії, де понад тиждень тривають акції протесту, почали встановлювати новорічну ялинку.
Про це повідомляє News Georgia.
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Біля парламенту Грузії встановлюють ялинку
Новорічне дерево почали встановлювати на проспекті Руставелі після третьої години ночі. На той момент мітингарі вже розійшлися.
News Georgia пише, що поки не зрозуміло, як акції протесту будуть поєднуватися з новорічною експозицією біля будівлі парламенту.
«Найменше пошкодження ялинки буде приводом для заяв влади про те, що протестувальники позбавляють дітей свята», - йдеться в публікації.
Сьогодні учасники акції протесту планують зібратися о 15:00 на площі Республіки.
Протести у Грузії
Минула ніч, на відміну від попередньої, пройшла без розгону демонстрантів.
Проте News Georgia пише про напади на учасників акцій. Кілька десятків чоловіків у чорному одязі та масках побили людей у районі проспекту Руставелі, зокрема, в офісі «Коаліції за зміни».
Опоненти влади заявили, що за мобілізацією «тітушок» стоїть провладна партія і що на «розправи» відправили спецпризначенців в цивільному одязі.
У «Грузинській мрії» ці звинувачення відкидають. Натомість виконавчий секретар правлячої партії Мамука Мдінарадзе звинуватив опозицію у провокаціях.