Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських військових.
Такі дані назвав президент Володимир Зеленський.
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Втрати України у війні
Ще 370 тисяч наших захисників були поранені.
«Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим», - написав глава держави у Telegram.
Він зазначив, що близько половини поранених військових після одужання повертаються до війська.
Втрати російської армії
Також президент назвав оновлені дані про російські втрати від початку повномасштабного вторгнення - вони перевищують 750 тисяч солдатів.
Загиблих серед них - 198 тисяч. Понад 550 тисяч вояків РФ були поранені.
«Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас», - зауважив Володимир Зеленський.
Зеленський передав на озброєння воїнам першу партію ракет-дронів "Пекло"
За даними Генштабу, лише за минулу добу у росіян на полі бою мінус 1460 солдатів.