Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських військових. 

Такі дані назвав президент Володимир Зеленський.

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Втрати України у війні

Ще 370 тисяч наших захисників були поранені. 

«Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим», - написав глава держави у Telegram. 

Він зазначив, що близько половини поранених військових після одужання повертаються до війська. 

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Втрати російської армії 

Також президент назвав оновлені дані про російські втрати від початку повномасштабного вторгнення - вони перевищують 750 тисяч солдатів. 

Загиблих серед них - 198 тисяч. Понад 550 тисяч вояків РФ були поранені. 

«Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас», - зауважив Володимир Зеленський. 

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Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що це принципово новий вид озброєння.

За даними Генштабу, лише за минулу добу у росіян на полі бою мінус 1460 солдатів. 

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