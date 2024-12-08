Голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді Аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє агентство Al Arabia.

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«Я оголошую про падіння режиму Башара Асада. Темна сторінка в історії Сирії закінчилася», - заявив Аль-Бахра.

Падіння режиму Асада: що наразі відомо

У неділю сирійські повстанці заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, а сам президент Башар Асад вилетів з країни у невідомому напрямку.

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Лідер опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив, що країна під контролем опозиції. Він запевнив, що повстанці не мають наміру переслідувати чи мститися всім представникам попередньої влади. Одним з перших кроків нового уряду має стати реорганізація сирійської армії.

Аль-Бахра пообіцяв, що урядові установи відновлять роботу протягом двох днів, а передача влади відбудеться у співпраці з ООН.

Більше по темі Сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску і втечу Асада Сирійські повстанці увійшли в Дамаск. Повідомляється, що президент країни Башар Асад втік.

Керівник Управління військових операцій повстанців Абу Мухаммед Аль-Джолані наказав своїм військам не наближатися до офіційних установ у Дамаску. Він заявив, що ці установи залишатимуться під контролем уряду Асада і прем’єр-міністра Мухаммеда Аль-Джалалі, доки не будуть офіційно передані сформованому опозицією кабінету міністрів.

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До цього прем’єр Аль-Джалалі заявив, що не планує залишати Дамаск і готовий передати владу будь-якому керівництву, обраному сирійським народом.

Куди зник Асад

ЗМІ писали, що Башар Асад покинув Дамаск. Повідомлялося, що він нібито вилетів зі столиці у невідомому напрямку.

Агентство Reuters не виключає, що Асад міг загинути в авіакатастрофі.

За даними сайту Flightradar, літак сирійських авіаліній вилетів з аеропорту Дамаска приблизно тоді, коли стало відомо, що столицю захопили повстанці. Спочатку літак рухався у напрямку прибережного регіону Сирії. Далі різко розвернувся і кілька хвилин летів у протилежному напрямку. Потім зник з радарів.

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«Він зник із радарів, можливо, тому що вимкнули транспондер, але я вважаю, що більш імовірно, що літак був збитий», - агентство цитує своє джерело у Сирії.

Хто перебував на борту та що сталося з літаком наразі точно невідомо.