Майже 4,2 мільйона українців, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС. 

Такі дані станом на 31 жовтня оприлюднив Євростат. 

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Скільки українців отримали тимчасовий захист в Європі

Найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині. Це понад 1,14 млн громадян або третина від загальної кількості переселенців, що виїхали за кордон. 

На другому місці - Польща. Там прийняли майже чверть українців (983, 9 тисяч). Далі йде Чехія. Тимчасовий захист у цій країні попросили понад 379 тисяч українців.  

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Порівняно з кінцем вересня 2024 року, найбільше зростання кількості отримувачів тимчасового захисту на кінець жовтня спостерігалося в Німеччині, Польщі та Іспанії. 

Водночас у Литві зафіксували значне скорочення їх кількості через масове зняття з реєстрації осіб із неактивним статусом. Також зменшення кількості отримувачів тимчасового захисту спостерігали в Італії та Франції.

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Більшість осіб, що отримали тимчасовий захист у ЄС, складають українці (98,3%). Серед них майже половина (45%) - жінки, діти - 32%, а чоловіки - близько 23%.

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