Після повалення режиму Башара Асада, Росія виводить свої кораблі із сирійських баз у Тартусі та Хмеймімі.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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«Велична» втеча Путіна з Сирії - росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма», - написали в ГУР.

Росіяни тікають з Сирії, - ГУР

За даними розвідки, на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі.

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У ГУР кажуть, що раніше Асад віддав цю базу у користування Москві як плату за свою безпеку.

8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат «Адмірал Григорович» Чорноморського флоту РФ та вантажне судно «Інженер Трубін» Північного флоту РФ.

Більше по темі Режим Асада в Сирії впав, - заява повстанців Наразі невідомо, де перебуває сам Башар Асад. Reuters пише, що він міг загинути.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази у Хмемімі.