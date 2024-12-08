Після повалення режиму Башара Асада, Росія виводить свої кораблі із сирійських баз у Тартусі та Хмеймімі.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
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«Велична» втеча Путіна з Сирії - росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма», - написали в ГУР.
Росіяни тікають з Сирії, - ГУР
За даними розвідки, на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі.
У ГУР кажуть, що раніше Асад віддав цю базу у користування Москві як плату за свою безпеку.
8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат «Адмірал Григорович» Чорноморського флоту РФ та вантажне судно «Інженер Трубін» Північного флоту РФ.
Режим Асада в Сирії впав, - заява повстанців
Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази у Хмемімі.
Падіння режиму Асада в Сирії
У неділю сирійські повстанці взяли під контроль столицю Дамаск, а сам президент Башар Асад покинув місто. Де саме він перебуває - наразі не відомо.
Агентство Reuters не виключає, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. Раніше повідомлялося, що він нібито вилетів зі столиці у невідомому напрямку. Однак, згодом його літак начебто зник з радарів.
Лідер сирійської опозиції оголосив про падіння режиму Башара Асада, який правив Сирією 24 роки. Повстанці пообіцяли, що урядові установи відновлять роботу протягом двох днів, а передача влади відбудеться у співпраці з ООН. Прем'єр-міністр Сирії сказав у відеозверненні, що уряд готовий співпрацювати з будь-яким лідером, обраним народом.
Сирійські опозиційні збройні формування розпочали наступ на північному заході Сирії минулого тижня. За цей час вони змогли взяти під свій контроль кілька міст.