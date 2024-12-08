Після повалення режиму Башара Асада, Росія виводить свої кораблі із сирійських баз у Тартусі та Хмеймімі. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Велична» втеча Путіна з Сирії - росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма», - написали в ГУР. 

Росіяни тікають з Сирії, - ГУР

За даними розвідки, на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі. 

Advertisement

У ГУР кажуть, що раніше Асад віддав цю базу у користування Москві як плату за свою безпеку.

8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат «Адмірал Григорович» Чорноморського флоту РФ та вантажне судно «Інженер Трубін» Північного флоту РФ.

Режим Асада в Сирії впав, - заява повстанців
Більше по темі

Режим Асада в Сирії впав, - заява повстанців

Наразі невідомо, де перебуває сам Башар Асад. Reuters пише, що він міг загинути.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази у Хмемімі.

Падіння режиму Асада в Сирії

У неділю сирійські повстанці взяли під контроль столицю Дамаск, а сам президент Башар Асад покинув місто. Де саме він перебуває - наразі не відомо. 

Агентство Reuters не виключає, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. Раніше повідомлялося, що він нібито вилетів зі столиці у невідомому напрямку. Однак, згодом його літак начебто зник з радарів. 

Advertisement

Лідер сирійської опозиції оголосив про падіння режиму Башара Асада, який правив Сирією 24 роки. Повстанці пообіцяли, що урядові установи відновлять роботу протягом двох днів, а передача влади відбудеться у співпраці з ООН. Прем'єр-міністр Сирії сказав у відеозверненні, що уряд готовий співпрацювати з будь-яким лідером, обраним народом. 

Сирійські опозиційні збройні формування розпочали наступ на північному заході Сирії минулого тижня. За цей час вони змогли взяти під свій контроль кілька міст. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
«Так буде з усіма диктаторами» - реакція МЗС на падіння режиму Асада Міжнародні відносини
«Так буде з усіма диктаторами» - реакція МЗС на падіння режиму Асада
Київ Пост
5г тому
«Актив, який ніхто не може заморозити» - Росія знову робить ставку на золото Росія
«Актив, який ніхто не може заморозити» - Росія знову робить ставку на золото
Джон Моретті
7г тому
Режим Асада в Сирії впав, - заява повстанців Сирія
Режим Асада в Сирії впав, - заява повстанців
Київ Пост
10г тому
Сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску і втечу Асада Сирія
Сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску і втечу Асада
За матеріалами Укрінформ
12г тому
Спонсорований контент
" Попередній Зеленський назвав втрати України у війні
Далі » Майже 4,2 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС