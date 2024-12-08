Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у країні ухвалять закон, який заборонить прикривати обличчя на акціях протесту.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

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«Це дуже важливий закон, який сприятиме запобіганню насильства», - сказав Кобахідзе.

Грузинська влада хоче ввести обмеження для демонстрантів

Він стверджує, що такі закони діють у низці країн ЄС.

Імовірно, офіційна заборона поширюватиметься на окуляри, респіратори та протигази, які також закривають обличчя.

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Приводом для ініціативи став учорашній напад осіб у масках на знімальну групу телекомпанії «Пірвелі»– журналістку Маку Чіхладзе та її оператора Георгія Шецірулі. Крім того, біля офісу коаліції «За зміни» «тітушки» побили члена партії Кобу Хабазі, напали на ще одного партійця. Стало відомо і про побиття актора Георгія Махарадзе.

Раніше влада негласно ввела заборону на продаж піротехніки та засобів захисту, які купували протестувальники - каски, респіратори, протигази.

Під час нинішніх протестів маски носять не лише учасники акцій, а практично всі силовики, у тому числі патрульні поліцейські, люди у формі без розпізнавальних знаків, а також «тітушки» та «зондер»-групи, що орудують на вулицях Тбілісі та б'ють протестувальників.

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У Тбілісі біля парламенту встановлюють ялинку

На тлі протестів, які тривають понад тиждень, у Тбілісі біля парламенту почали встановлювати новорічну ялинку.

News Georgia пише, що поки не зрозуміло, як акції протесту будуть поєднуватися з новорічною експозицією біля будівлі парламенту.

«Найменше пошкодження ялинки буде приводом для заяв влади про те, що протестувальники позбавляють дітей свята», - йдеться в публікації.

Новорічну ялинку почали встановлювати на проспекті Руставелі після третьої години ночі. На той момент мітингарі вже розійшлися.

Минула ніч, на відміну від попередньої, пройшла без розгону демонстрантів.