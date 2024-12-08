Воїни-розвідники вдарили по позиціях росіян на одній з ділянок фронту. Атакували логістику. 

Коли саме та де це сталося - не уточнюється. 

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Воїни ГУР знищили російські цілі на фронті: відео

Відео знищення ворожих цілей показали в Головному управлінні розвідки. 

Працювали бійці спецпідрозділу ГУР МО України Firebird. 

Їх пріоритет - знищення логістики, зв’язку та засобів спостереження російських окупантів.

Цього разу внаслідок нальоту росіян позбавили сигналу антен та ретрансляторів. Українські військові спалили російські транспортні засоби, замасковану військову техніку, а також завдали удару по укриттях загарбників.

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Морські дрони атакували захоплені росіянами платформи в Чорному морі

Напередодні у Військово-морських силах розповіли, що українські морські дрони атакували захоплені газові платформи біля окупованого Криму. 

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Внаслідок прицільних ударів знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого півострова.

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