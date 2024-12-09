За 8 грудня зафіксували 178 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог понад 50 разів спробував штурмувати Покровський напрямок

На Харківському напрямку зафіксували чотири спроби наступу в районі Вовчанська, Липців та Високої Яруги.

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На Куп’янському напрямку противник 8 разів намагався витіснити ЗСУ на напрямках Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Наразі відбили шість атак.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 28 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Три боєзіткнення тривають і досі.

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На Краматорському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборони ЗСУ поблизу Ступочок, Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку тривали 8 боєзіткнень поблизу Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. Наразі на цьому напрямку ЗСУ відбивають одну атаку.

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На Покровському напрямку противник провів 53 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке. Чотири атаки досі відбивають Сили оборони.

На Курахівському напрямку Росія 40 разів атакувала наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

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На Времівському напрямку зупиняли 19 штурмів у районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили атаку в напрямку Нестерянок.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника.