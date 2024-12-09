За 8 грудня зафіксували 178 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ворог понад 50 разів спробував штурмувати Покровський напрямок
На Харківському напрямку зафіксували чотири спроби наступу в районі Вовчанська, Липців та Високої Яруги.
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На Куп’янському напрямку противник 8 разів намагався витіснити ЗСУ на напрямках Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Наразі відбили шість атак.
На Лиманському напрямку за добу відбулися 28 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Три боєзіткнення тривають і досі.
На Краматорському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборони ЗСУ поблизу Ступочок, Часового Яру та Білої Гори.
На Торецькому напрямку тривали 8 боєзіткнень поблизу Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. Наразі на цьому напрямку ЗСУ відбивають одну атаку.
Трамп формує концепцію для припинення війни Росії проти України
На Покровському напрямку противник провів 53 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке. Чотири атаки досі відбивають Сили оборони.
На Курахівському напрямку Росія 40 разів атакувала наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.
На Времівському напрямку зупиняли 19 штурмів у районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.
На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили атаку в напрямку Нестерянок.
На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника.
Трамп, імовірно, надаватиме Україні менше допомоги
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, імовірно, отримуватиме менше військової допомоги, ніж зараз, пише NBC News.
За словами республіканця, він намагається закінчити війну в Україні.
Трамп зауважив, що Київ, імовірно може очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США за його каденції. Він також додав, що останнім часом не контактував із російським президентом Владіміром Путіним.
Дональд Трамп наголосив, що якби він став президентом у 2020 році, російського вторгнення в Україну не було б. За його словами, сотні тисяч людей загинули з обох сторін, а втрати України применшуються й можливо становлять 400 тисяч.
Трамп додав, що якщо члени НАТО "платитимуть за рахунками", він збереже роль Штатів у Альянсі.
Ворожі дрони налетіли на Україну − подробиці
У неділю, 8 грудня, росіяни атакували дронами та з артилерії обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївської області, повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.
Упродовж доби Росія вдарила 218 разів по 11 населених пунктах Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
У Сумській області вночі 9 грудня сили протиповітряної оборони збили п'ять російських дронів типу Shahed, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
А в Черкаській області вночі ППО збила шість російських безпілотників типу Shahed, повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.