У ніч на 9 грудня ППО України збила 18 із 37 ударних російських безпілотників, а також дві ракети Х-59/69, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 8-9 грудня − подробиці
Дві керовані авіаційні ракети запускалися з повітряного простору над Чорним морем, а російські дрони летіли з Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії.
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Повітряні цілі збивали в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.
18 безпілотників локаційно втрачені, а один досі лишається у повітрі.
Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати
У ніч проти 6 грудня ППО України збила 32 з 53 ударних російських безпілотників.
Їх збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.
А в ніч на 5 грудня Сили оборони України збили 30 із 44 ударних російських дронів. Їх збивали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.
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