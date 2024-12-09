Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції, повідомляють на умовах анонімності джерела Kyiv Post в розвідувальному товаристві.

Після новин про повалення режиму Асада прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про вихід з угоди 1974 року щодо розмежування з Сирією. Він зазначив, повалення Асада – історична подія і наголосив на тому, що Ізраїль не дозволить "жодній ворожій силі закріпитися на нашому кордоні".

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Як стверджують джерела Kyiv Post, наразі мета Ізраїлю, що знаходиться на південний захід від Сирії – примусити опозицію, яка взяла владу в Сирії, до підписання мирного договору, в якому будуть прописані зобов’язання щодо взаємного ненападу.

ЦАХАЛ (Збройні сили Ізраїлю - ред.) отримав наказ розгорнути сили в буферній зоні на Голанських висотах та в інших прикордонних районах.

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Підготовка до проведення наземної військової операції в Сирії розпочалася Співрозмовник Kyiv Post в розвідувальних колах

Перший етап операції стартував – армія Ізраїлю вже завдає авіаційних і ракетних ударів по скупченням військової воєнної техніки армії Сирії, аеродромах та системах ППО.

На ресурсах військового керівництва Ізраїлю була розповсюджена заява, в якій, зокрема, йдеться про те, що "ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії. ЦАХАЛ продовжуватиме діяти стільки, скільки буде необхідно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення".

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Джерело Kyiv Post зазначає, що наразі військовий лідер повстанців Абу Мухаммад аль-Джулані не йде на прямий контакт з ізраїльською владою.

Башар Асад після поразки втік із Сирії - подробиці

Ввечері 8 грудня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) повідомило, що Башар Асад, лідер Сирії, втік із Дамаска, але його літак Іл-76Т зник із радарів. Спочатку повідомлялося про збиття, але це виявилося прикриттям для операції Росії, яка допомогла Асаду втекти.

“Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава-агресор росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб”, - повідомили в розвідці.

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Зникнення літака Асада з радарів, ймовірно, стало результатом дій екіпажу, який діяв за вказівками росіян і під їхнім контролем.

Як додають в ГУР, російський контингент у Сирії перебуває у вкрай скрутному становищі. Залишки їхніх сил поспішно евакуюються морем і повітрям. Першими втекли високопосадовці армії РФ.

Наприклад, генерал Олександр Чайко, який пробув на посаді командувача лише тиждень, залишив Сирію слідом за генералом Сергієм Киселем, який провалив все. Для евакуації техніки та військових Росія додатково залучила кораблі Балтійського флоту.

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Після втрати контролю над столицею Сирії, Дамаском, і наступу опозиції в провінціях, Москва вивела свої кораблі з військово-морської бази в Тартусі, яку Асад свого часу передав Кремлю як "плату" за безпеку.

8 грудня з Тартуса в Середземне море вирушили фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту РФ і вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту, розповіли в розвідці.

Вранці у неділю, 8 грудня, стало відомо, що режим Башара Асада, який правив у Сирії більше двох десятиліть в за підтримки Москви в останні роки, впав.

У неділю вранці лідери повстанців опублікували заяву про те, що Асад залишив місто та обірвав п’ятидесятирічну династію Асадів, що начебто має покласти край громадянській війні, яка спустошувала країну більше десяти років.

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Що Росія робить у Сирії

Втручання Росії у збройний конфлікт у Сирії у 2015 році, спочатку спрямоване на підтримку режиму президента Асада під час громадянської війни, призвело до постійного розгортання там тисяч російських військових.

Восени минулого року Москва перекинула частину військ і техніки з Сирії на поле бою в Україні, що потенційно зробило їхні війська в Сирії більш вразливими до атак України в цьому регіоні.

Водночас з огляду на тривалу присутність у регіоні, росіяни створили там мережу рекрутингових центрів для вербування сирійських найманців для війни в Україні.

Вербування найманців здійснюється під наглядом "Центру примирення протиборчих сторін і управління переміщенням біженців" на авіабази Хмеймім, яку зайняла Росія.

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Там найманцям видають російські паспорти, а потім долучають до Збройних сил РФ.

ГУР переслідує воєнних злочинців Росії у Сирії та в Африці - подробиці

У травні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв "знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували".

Група ГУР "Хімік" відповідальна за атаку на російську військову базу на південному сході Алеппо в Сирії 15 вересня, під час якої були знищені російські ударні безпілотники та камуфльовані саморобні вибухові пристрої, за інформацією джерел Kyiv Post у розвідці.

Наприкінці липня Kyiv Post отримав кілька ексклюзивних відео та фотографій, що показують продовження спецоперації підрозділів ГУР для знищення російських сил у Сирії.

Варто нагадати, що на початку червня цього року Kyiv Post публікував ексклюзивні кадри, як українські спецпризначенці атакують ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі та колони військової техніки на Голанських висотах у Сирії.

Тоді, як повідомив співрозмовник Kyiv Post у ГУР МОУ, з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, контрольованих так званим "угрупованням сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці".

Окрім Сирії, українські спецпризначенці ГУР продовжують полювання на прокремлівських найманців ПВК "Вагнера" в Судані та інших частинах Африки.

У понеділок, 29 липня, Kyiv Post отримав унікальне фото малійських повстанців-туарегів, які позують з українським прапором, демонструючи свою підтримку Україні.

У лютому в розпорядження Kyiv Post опинилось ексклюзивне відео, на якому український спецназ допитує полонених найманців ПВК Вагнер в Республіці Судан. На відео полонені зізнаються, що їм дали завдання поїхати в Судан і повалити тамтешній уряд.

У січні Kyiv Post опублікував ексклюзивне відео, на якому видно, як українські безпілотники знищують російських найманців та їхніх "місцевих партнерів-терористів" у Судані.

В листопаді минулого року Kyiv Post публікував ексклюзивне відео, на якому можна побачити, як, українські спецназівці переслідують вагнерівців вулицями африканського міста та зблизька розстрілюють їх з РПГ.