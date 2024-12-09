2024 рік офіційно став найспекотнішим за всю історію спостережень, підтвердили вчені з Copernicus Climate Change Service.

На початку 2025 року збережеться тенденція вискоих температур, повідомляє Reuters.

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Показники температури у 2024 році перевищили усі попередні

Згідно із даними вчених, середня глобальна температура перевищила критичний поріг у 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом.

Екстремальні погодні явища, такі як посухи, повені та спека, охопили весь світ, підтверджуючи наслідки зміни клімату.

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Вчені пов'язують ці явища зі зміною клімату, спричиненою викидами парникових газів.

Минулий місяць став другим найтеплішим листопадом в історії після листопада 2023 року.

Температурні рекорди в Києві − що треба знати

У Києві за вересень зафіксували 11 температурних рекордів.

27 та 28 вересня у столиці встановили три температурні рекорди.

17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря.

Згідно з даними обсерваторії, 17 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 16,7°С.

У серпні 2024 року у Києві середньомісячна температура повітря сягнула 23,1°С.

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Кліматичну норму було перевищено на 2,7 градуса.

Зокрема, з 25 по 27 серпня у столиці зафіксували чотири температурні рекорди.