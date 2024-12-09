Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у неділю, що падіння режиму Башара Асада в Сирії демонструє, що Росія та її союзники не є непереможними, провівши паралелі з війною, яка триває в Україні проти сил Москви.
Реакція Польщі на падіння режиму Асада − подробиці
«Події в Сирії знову змусили світ усвідомити, або, принаймні, вони повинні усвідомити, що навіть найжорстокіший режим може впасти, і що Росія та її союзники можуть бути переможені», – написав Туск у соцмережі X.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Усунення Асада викликало реакцію в усьому світі, а президент України Володимир Зеленський і його кабінет назвали це падіння уроком для авторитарних лідерів, які покладаються на підтримку Росії.
«Асад пав. Так завжди було й буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається», – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, підтвердивши підтримку сирійського народу з боку Києва.
Путін: Росія може розмістити гіперзвукові ракети "Орєшнік" у Білорусі в 2025 році
Пізніше в українському зовнішньополітичному відомстві додали, що події вихідних у Дамаску сигналізують про можливість для Сирії «перегорнути сторінку чорної історії правління клану Асада».
Київ закликає Росію покинути Сирію для стабілізації регіону
Київ також наголосив на важливості припинення російської військової присутності в Сирії, пов'язуючи довгострокову безпеку Сирії з виходом Москви.
«Переконані, що довгострокова безпека Сирії залежить від припинення російської присутності в цій країні», – йдеться в заяві міністерства.
Тим часом, як повідомила російська інформагенція ТАСС, Асад прибув із родиною до Москви в неділю і отримав притулок від російського уряду.
Адміністрація Зеленського висловила сподівання на відновлення дипломатичних зв'язків із Сирією, які погіршилися за часів режиму Асада, сигналізуючи про потенційну майбутню співпрацю з урядом, який прийде до влади після Асада.