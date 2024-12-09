Міністерство юстиції Південної Кореї заборонило президентові Юн Сок Йолю виїжджати з країни через розслідування провадження проти нього за підозрою у державній зраді.

Про це повідомило Yonhap.

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Президента Південної Кореї позбавили можливості покинути країну

Заборону на виїзд президента було запроваджено за запитом антикорупційного управління.

Водночас громадські активісти планують провести масштабні акції протесту, вимагаючи імпічменту президента.

Очікується, що як прихильники, так і противники президента вийдуть на вулиці Сеула.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану

3 грудня під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї звинуватив опозиційну владу у контролюванні парламенту та паралізацію роботи уряду антидержавною діяльністю.

За його словами, воєнний стан запровадили, щоб «не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя».

Пізніше того ж дня парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію, яка скасовує воєнний стан в країні. Однак за скасування воєнного стану не можна було голосувати, адже парламенту було заборонено працювати.