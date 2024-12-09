З початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 700 тис. військових та витратила понад 200 млрд доларів, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час Національного безпекового форуму.

Пентагон: Росія заплатила високу ціну за війну

"Росія заплатила приголомшливу ціну за дурість Путіна. З лютого 2022 року Росія зазнала щонайменше 700 тис. жертв. Вона розтратила понад 200 млрд доларів", − пояснив керівник міноборони США.

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Він додав, що за останні місяці країна-агресор щодня втрачає близько тисячі людей.

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"Втрати Росії лише за перший рік обраної Путіним війни, здається, були більшими, ніж втрати Москви в усіх конфліктах після Другої світової війни разом узятих", − підкреслив він.

Керівник Пентагону додав, що важливо чинити опір Москві та підтримувати Київ, а також закликав своїх наступників дотримуватись цієї політики.

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