Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні чергової фінансової допомоги в рамках програми Ukraine Facility на суму 4,2 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Україна отримає додаткові €4,2 млрд фінансової підтримки

"Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility. Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд", - написав він.

Шмигаль зауважив, що така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати українську економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги.

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"Разом будуємо майбутнє, засноване на стабільності, демократії та єдності Європи", - додав прем'єр.

ЄС виділить Україні 4,1 млрд євро - подробиці

14 листопада Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility.

Це рішення пов'язане з позитивною оцінкою реформ, проведених українським урядом.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.

Кредит виплачуватимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.

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22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.