Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні чергової фінансової допомоги в рамках програми Ukraine Facility на суму 4,2 млрд євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Україна отримає додаткові €4,2 млрд фінансової підтримки
"Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility. Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд", - написав він.
Шмигаль зауважив, що така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати українську економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги.
"Разом будуємо майбутнє, засноване на стабільності, демократії та єдності Європи", - додав прем'єр.
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