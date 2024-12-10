Російські сили двічі вдарили по Златополю на Харківщині, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росія атакувала Златопіль − подробиці

11:05: Наразі відомо про 10 постраждалих унаслідок ворожої атаки.

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Як зазначив Синєгубов, удар поблизу банківської установи пошкодив кілька нежитлових будівель і цивільні автомобілі.

Повторний удар здійснили по адміністративній будівлі, спричинивши нові руйнування та травми серед мирного населення.

Серед постраждалих є двоє чоловіків віком 49 і 59 років, а також 8 жінок у віці від 29 до 62 років.

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8 постраждалих, які дістали уражень під час повторного обстрілу, госпіталізували до медичних закладів.

10:27: Керівник ОВА зазначив, що Росія вдруге вдарила по населеному пункту, внаслідок чого кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб.

10:08: Синєгубов заявив про п’ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару.

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У ніч на 8 грудня російські війська запустили по Україні 74 дрони

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Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули двоє людей.

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