Російські сили двічі вдарили по Златополю на Харківщині, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Росія атакувала Златопіль − подробиці
11:05: Наразі відомо про 10 постраждалих унаслідок ворожої атаки.
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Як зазначив Синєгубов, удар поблизу банківської установи пошкодив кілька нежитлових будівель і цивільні автомобілі.
Повторний удар здійснили по адміністративній будівлі, спричинивши нові руйнування та травми серед мирного населення.
Серед постраждалих є двоє чоловіків віком 49 і 59 років, а також 8 жінок у віці від 29 до 62 років.
8 постраждалих, які дістали уражень під час повторного обстрілу, госпіталізували до медичних закладів.
10:27: Керівник ОВА зазначив, що Росія вдруге вдарила по населеному пункту, внаслідок чого кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб.
10:08: Синєгубов заявив про п’ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару.
Обстріли України день за днем 12-10-2024
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