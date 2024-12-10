Голова міської ради Единбурга Кеммі Дей подав у відставку після того, як поліція розпочала розслідування за звинуваченням у неналежній поведінці.

Дея підозрюють у домаганнях до українських біженок, повідомляє BBC.

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Мера Единбурга підозрюють у домаганнях до українських біженок

За даними ЗМІ, шотландський посадовець «бомбардував» українських біженців повідомленнями, зокрема сексуального характеру.

Він підтвердив своє рішення піти у відставку з посади голови ради в листі до виконавчого директора.

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«Нещодавні коментарі щодо мого особистого життя відволікають від важливої роботи, яку ця очолювана лейбористами рада робить для мешканців Единбурга. Це підриває самовіддані зусилля моїх колег і співробітників ради», - написав Дей.

Посадовець запевнив, що буде повністю співпрацювати з правоохоронцями.

Одна з українок, з якою зв'язався Дей, розповіла BBC Scotland News, що голова ради надсилав їм повідомлення в соціальних мережах і додавав їх на сайт знайомств.

Вона зазначала, що Дей ставив відверто сексуальні запитання і пропонував зустрітися за келихом вина.

Біженка сказала, що їй було незручно контактувати з ним. Вона відчувала тиск і боялася його впливу.

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Після скандалу низка депутатів закликали Дея піти у відставку з посади лідера.

Кеммі Дей - що відомо

Дей пішов у політику у віці 30 років, ставши депутатом у 2008 році. Раніше він працював у сфері громадського розвитку.

З 2022 року він очолює адміністрацію лейбористської меншості.