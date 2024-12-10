Близько 15:00 російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Ракета влучила у приватну клініку. Відомо про трьох загиблих та 16 поранених.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Атака на Запоріжжя 10 грудня - подробиці

«Щонайменше четверо поранених, зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі - це наслідки ворожого удару по Запоріжжю», - написав він.

Один з постраждалих перебуває у важкому стані. Двоє лікарів дістали поранень.

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На місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

У Запоріжжі під завалами клініки шукають шістьох людей, повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

«Внаслідок атаки постраждали приміщення приватного медичного закладу,Аби встановити їхні особи, знадобилася ДНК-експертиза.  навколо. Понівечено автівки. Троє людей загинули. Пʼятеро постраждалих. Шістьох шукають під завалами», - написала вона.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Запоріжжі зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр, звичайну міську забудову. 

"Кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості нашої ППО. Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо «петріотів», і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя", - зазначив Зеленський.

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Удар по Запоріжжю 6 грудня: що відомо про загиблих

Напередодні у Запоріжжі ідентифікували загиблих від російського авіаудару 6-го грудня. 

Тоді жертвами окупантів стали десятеро людей.

Семеро жертв згоріли в автомобілях, що опинилися біля епіцентру вибуху. 

Аби встановити їхні особи, знадобилася ДНК-експертиза.

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