У Запоріжжі ідентифікували загиблих від російського авіаудару 6-го грудня.
Тоді жертвами окупантів стали десятеро людей.
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Удар по Запоріжжю 6 грудня: що відомо про загиблих
Як повідомили в поліції, семеро жертв згоріли в автомобілях, що опинилися біля епіцентру вибуху.
Аби встановити їхні особи, знадобилася ДНК-експертиза.
«Оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати їх було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію. За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян», - пояснили в поліції.
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