У Запоріжжі ідентифікували загиблих від російського авіаудару 6-го грудня. 

Тоді жертвами окупантів стали десятеро людей. 

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Удар по Запоріжжю 6 грудня: що відомо про загиблих

Як повідомили в поліції, семеро жертв згоріли в автомобілях, що опинилися біля епіцентру вибуху. 

Аби встановити їхні особи, знадобилася ДНК-експертиза. 

«Оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати їх було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію. За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян», - пояснили в поліції. 

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