За 10 грудня зафіксували 199 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія найбільше намагається просуватися на покровському та Курахівському напрямках

На Харківському напрямку зафіксували 7 спроб наступу в районах Вовчанська, Липців та Стариці.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити ЗСУ на напрямках в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової, ипм боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 25 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. 6 боєзіткнень тривають і наразі.

Advertisement

На Краматорському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборони ЗСУ поблизу Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку тривали 9 боєзіткнень поблизу Торецька, Щербинівки та Диліївки. Два боєзіткнення тривають.

Більше по темі Армія РФ вдарила по Запоріжжю: є загиблі та поранені Зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр та автівки. Відомо про 9 загиблих і 22 поранених.

На Покровському напрямку противник провів 52 наступальні дії, концентруючись на ділянках Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Три атаки досі відбивають ЗСУ.

На Курахівському напрямку Росія 44 рази атакувала наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Курахового, Дачного та Дальнього. Ще 6 спроб наступу країни-агресора наразі відбивають Сили оборони

Advertisement

На Времівському напрямку зупиняли 16 штурмів у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки. Дотепер точаться три бої.

На Оріхівському напрямку противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку три російські штурми зазнали поразки.