За 10 грудня зафіксували 199 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія найбільше намагається просуватися на покровському та Курахівському напрямках

На Харківському напрямку зафіксували 7 спроб наступу в районах Вовчанська, Липців та Стариці.

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На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити ЗСУ на напрямках в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової, ипм боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 25 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. 6 боєзіткнень тривають і наразі.

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На Краматорському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборони ЗСУ поблизу Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку тривали 9 боєзіткнень поблизу Торецька, Щербинівки та Диліївки. Два боєзіткнення тривають.

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Зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр та автівки. Відомо про 9 загиблих і 22 поранених.

На Покровському напрямку противник провів 52 наступальні дії, концентруючись на ділянках Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Три атаки досі відбивають ЗСУ.

На Курахівському напрямку Росія 44 рази атакувала наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Курахового, Дачного та Дальнього. Ще 6 спроб наступу країни-агресора наразі відбивають Сили оборони

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На Времівському напрямку зупиняли 16 штурмів у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки. Дотепер точаться три бої.

На Оріхівському напрямку противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку три російські штурми зазнали поразки.

Україна вдало випробовує нову ракету "Рута" − подробиці

Україна успішно випробовує нову ракету "Рута", повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вручення Національної премії ім. Бориса Патона.

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Президент повідомив, що ракета "Паляниця" вже серійно виробляється. Ракета-дрон "Пекло" успішно пройшла бойові випробування і перша партія вже передана Силам оборони. Також тривають випробування нової ракети "Рута", а далекобійна ракета "Нептун" незабаром стане серйозною загрозою для окупантів.

6 грудня Зеленський заявляв, що Силам оборони передали першу партію дрон-ракети "Пекло".

Зеленський назвав кількість Patriot, які зроблять війну марною для Росії

Україні, за словами Зеленського, треба отримати додаткові 10−12 систем протиповітряної оборони Patriot для повного захисту неба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент зазначив, що додаткові 10-12 систем Patriot забезпечать Україні надійний захист неба, що зробить війну для російського президента Владіміра Путіна безглуздою. Він додав, що повний захист повітряного простору позбавить росіян переваги в небі і унеможливить удари по цивільній інфраструктурі, енергетиці, лікарнях, школах та університетах.

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За його словами, вартість однієї системи Patriot − 1,5 млрд доларів. Український лідер наголосив, що партнери можуть взяти 30 млрд доларів із заморожених російських активів і повністю захистити небо України.

Нещодавні обстріли України − що відомо

У Херсонській області 10 грудня внаслідок російської агресії одна людина загинула, а ще 15 осіб дістали поранень, повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Пошкоджені 20 приватних будинків, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Російські військові також учора поранили одного жителя Донецької області, повідомив керівник обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

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Наразі загальна кількість жертв через російські обстріли на Донеччині становить 2896 загиблих і 6507 постраждалих.

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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