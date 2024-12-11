Дональд Трамп заявив, що вирішення кризи в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, а ситуацію на Близькому Сході назвав «менш складною».

Дональд Трамп: закінчення війни в Україні стане пріоритетом − подробиці

«Думаю, що ми повинні вирішити українську проблему разом із Росією», – сказав обраний президент США в інтерв'ю французькому журналу Paris Match, записаному в суботу й оприлюдненому в середу.

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«Цифри втрат обох цих країн такі, що в них ніхто не може повірити. Сотні тисяч загиблих солдатів, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про свій головний пріоритет на міжнародній арені. – І Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід – це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією. Але це дві ситуації, які ми повинні вирішити, і ми повинні вирішити їх швидко. Гине багато людей».

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На вечері, організованому опальним генералом Майком Флінном, рупора Республіканської партії і нещодавнього гостя Кремля вихваляють разом із консервативною поп-зіркою.

Трамп прилетів до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері, відновленого після руйнівної пожежі в 2019 році. Під час свого візиту до Франції – першим закордонним візитом після переобрання – він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським.

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Зустріч Зеленського з Трампом − що відомо

«У нас була хороша зустріч з президентом Зеленським», – сказав Трамп.

У вівторок Зеленський заявив, що вдячний Трампу за «тверду рішучість» припинити війну в Україні.

Раніше Трамп заявляв, що зможе закінчити «конфлікт» в Україні за 24 години.

У неділю він написав на своїй соціальній платформі Truth Social, що «треба негайно припинити вогонь і розпочати переговори».

Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися в Сирію, де минулими вихідними в результаті блискавичного наступу повстанці повалили президента Башара Асада.

«Сирії доведеться подбати про себе самій, – сказав Трамп в інтерв'ю. – Ми не втручаємося в ситуацію в Сирії».

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За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
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