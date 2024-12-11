Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання для техобслуговування літаків F-16 на 266,4 млн доларів, повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.
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Агентство вже надало необхідну сертифікацію для продажу.
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Київ звернувся до США з проханням придбати та забезпечити такі елементи:
- об'єднана система планування місій (JMPS);
- прості ключові завантажувачі (SKL) AN/PYQ-10;
- незначні модифікації винищувачів та технічна підтримка;
- програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
- запасні та ремонтні частини, витратні матеріали та приладдя;
- підтримка ремонту та повернення;
- програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь;
- засекречене 1 незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставлення;
- підготовка особового складу та тренувальне обладнання.
Пакет допомоги має покращити здатність України протистояти загрозам завдяки більш потужним засобам ППО для виконання місій з самооборони та забезпечення регіональної безпеки.
Головними підрядниками зазначили такі компанії:
- Sabena (Шарлеруа, Бельгія);
- Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США);
- Pratt & Whitney (Іст-Гартфорд, штат Коннектикут, США).
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