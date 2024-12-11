Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання для техобслуговування літаків F-16 на 266,4 млн доларів, повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

Україна отримає нове обладнання для F-16 − подробиці

Агентство вже надало необхідну сертифікацію для продажу.

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Київ звернувся до США з проханням придбати та забезпечити такі елементи:

об'єднана система планування місій (JMPS);

прості ключові завантажувачі (SKL) AN/PYQ-10;

незначні модифікації винищувачів та технічна підтримка;

програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);

запасні та ремонтні частини, витратні матеріали та приладдя;

підтримка ремонту та повернення;

програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь;

засекречене 1 незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставлення;

підготовка особового складу та тренувальне обладнання.

Пакет допомоги має покращити здатність України протистояти загрозам завдяки більш потужним засобам ППО для виконання місій з самооборони та забезпечення регіональної безпеки.

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Головними підрядниками зазначили такі компанії:

Sabena (Шарлеруа, Бельгія);

Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США);

Pratt & Whitney (Іст-Гартфорд, штат Коннектикут, США).

До України прибула друга партія F-16 від Данії

7 грудня друга партія винищувачів F-16 від Данії уже прибула до України.

У жовтні в Україну прибули перші винищувачі F-16 із Нідерландів. Решту літаків пообіцяли відправити найближчими місяцями.

Україна отримала сучасні літаки F-16 влітку. У серпні це підтвердив президент Володимир Зеленський.

Британія допомагає українцям з тренуванням пілотів. Початкову підготовку до F-16 у країні вже пройшли 200 льотчиків з України.