Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що Росія навчилася впливати на вибори за допомогою сучасних технологій, повідомляє Politico.

Москва посилила спроможність маніпулювати результатами виборів у країнах ЄС

Кая Каллас навела у приклад перший тур виборів у Румунії.

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«Я бачу приклади з Румунії, а також з інших країн, що росіяни дійсно зламали код того, як впливати на вибори», - сказала Каллас на заході P28.

Відповідаючи на питання про вплив нових технологій на демократію, дипломатка висловила стурбованість.

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«Демократія заснована на довірі, і якщо ви більше не можете довіряти виборам, то як ви можете довіряти їх результатам?», - запитала вона.

Каллас стверджує, що сьогоднішні методи визначення того, чи можна вважати вибори вільними і чесними, застаріли і не враховують нові технології, які використовуються для впливу на вибори.

«Я думаю, що ми повинні ставитися до них дуже серйозно», - сказала вона.

У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів

7 грудня, румунські правоохоронці провели обшуки у Бухаресті і шести округах, зокрема у ймовірного спонсора передвиборчої кампанії кандидата в президенти Каліна Георгеску.

Обшуки пов’язані з можливою причетністю приватної особи до незаконного фінансування виборчої кампанії Георгеску.

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Рейди провели у Богдана Пешкіра, відомого на платформі TikTok під ніком bogpr. У соцмережі офіційно підтвердили, що у період з 24 жовтня до 24 листопада Пешкір перерахував 381 тисячу євро акаунтам, які просували Каліна Георгеску в TikTok.

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні, через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

25 листопада у Румунії підрахували 99,9% голосів виборців на президентських виборах - у другий тур тоді пройшли Калін Георгеску і Єлена Ласконі.

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Маловідомий досі політик Георгеску отримав 23%. Він є затятим критиком НАТО, членом якого є Румунія. Зокрема він заявляв, що Північноатлантичний альянс не захистить жодного зі своїх членів, якщо на них нападе Росія.