З 2025 року російські окупанти планують позбавити соціальних прав жителів тимчасово окупованих територій, які відмовилися від російського паспорта.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Росіяни готують депортацію українців, якщо ті не візьмуть російське громадянство

Із січня 2025 року режим Кремля планує позбавляти українців статусу проживання «осіб без громадянства».

Під цю категорію підпадають місцеві жителі, яких окупаційна влада робить «нелегальними мігрантами» в їхніх же будинках.

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Після зміни статусу таким людям Читайте на Kyiv Post: Росіяни планують виселити українців з окупованих територій, якщо ті відмовляться від російських паспортів. Дізнайтеся подробиці про цю гуманітарну катастрофу.

Російські окупанти вдаються до шантажу, вимагаючи від працівників на окупованих територіях обов'язково отримувати російські паспорти під загрозою звільнення.

Росія проводить масштабну перереєстрацію майна українців - що відомо

18 жовтня ЦНС повідомляв, що у Луганській області російські окупанти хочуть провести інвентаризацію усього «безхазяйного» майна.

Масштабну перереєстрацію всього українського майна планують закінчити до 2025 року.

Спеціальний житловий фонд так званого «безхазяйного» житла вже створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

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На ТОТ Донецької та Луганської областей російські окупанти планують незаконно відібрати понад 50 тисяч об'єктів нерухомості.