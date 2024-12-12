Адміністрація Байдена вирішує питання запровадження санкцій проти постачальників російської нафти.

США можуть запровадити санкції проти постачальників нафти з РФ

Неназвані поінформовані джерела повідомили агенції Bloomberg, що адміністрація вивчає можливість обмеження експорту російської нафти, чому Байден раніше чинив опір через занепокоєння щодо зростання цін на енергоносії, особливо перед президентськими виборами минулого місяця.

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Однак зараз, на тлі падіння світових цін на нафту через збільшення пропозиції, адміністрація виглядає більш налаштованою на агресивні дії.

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«Однією з моделей ширших санкцій США може бути введення обмежень для покупців нафти, подібних до тих, що діють щодо іранської нафти. Порушникам загрожуватиме покарання з боку США», – пише Bloomberg.

Санкції будуть спрямовані проти «тіньового флоту» танкерів, якими Росія транспортує свою нафту. Вони можуть бути оголошені найближчими тижнями, що узгоджується з аналогічними планами Європейського Союзу ввести санкції проти тіньового флоту до кінця року.

Однак санкційні обмеження на експорт російської нафти можуть створити економічні ризики, особливо для відносин з такими країнами, як Китай та Індія, які залишаються значними споживачами російської нафти. Світові ціни на нафту можуть різко зрости, а це посилить напруженість у відносинах США як із союзниками, так і з супротивниками.

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Запропоновані заходи свідчать про намагання адміністрації посилити позицію України щодо Росії до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

Bloomberg зазначає, що Трамп хоче переговорів, які покладуть край війні в Україні, а чинні американські урядовці хочуть посилити позицію президента Володимира Зеленського якомога більшою кількістю важелів впливу до початку будь-яких переговорів.

Тиск на фінанси російського лідера Владіміра Путіна може посилити переговорну позицію України, однак існує ймовірність того, що Трамп може відмінити ці санкції, якщо вони призведуть до різкого зростання цін на нафту. З іншого боку, такий його крок несе в собі політичний ризик вияву власної слабкості або того, що він передчасно поступиться Росії.

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Дотепер підхід Байдена до обмеження російської нафти полягав насамперед у тому, щоб обмежити ціну на нафту, балансуючи між необхідністю стабілізації світових ринків та обмеженням доходів Росії від продажу нафти.

15 пакет санкцій проти Росії від ЄС − подробиці

6 грудня країни-члени Європейського Союзу не змогли остаточно узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії. Запропоновані заходи включали продовження дозволу Чехії на імпорт російських нафтопродуктів через Словаччину.

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За словами дипломатів, пакет застопорився, оскільки дві країни-члени ЄС заперечували проти продовження термінів виходу європейських компаній з Росії.

Члени ЄС планують повернутися до пакету санкцій під час майбутніх обговорень, повідомляє Reuters. Запропонований пакет також включає в себе санкції, спрямовані на танкери, що перевозять російську нафту.