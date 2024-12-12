За понад 15 років функціонування закону про карту поляка Польща видала громадянам України 77 790 цих документів, повідомив Укрінформ.

Карта поляка: рекордна кількість для українців − подробиці

"З 2008 року по 29 жовтня 2024 року громадянам України видано 77 790 карт поляка. Водночас 2517 особам відмовлено у видачі карти поляка",- повідомили в польському зовнішньополітичному відомстві.

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При цьому, майже 22% від загальної кількості, тобто понад 17 тис., видали громадянам України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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МЗС наголосило, що зацікавлення щодо отримання карти поляка залишається «стабільно високим» серед громадян України та країн колишнього СРСР.

На динаміку видачі карт поляка за останні чотири роки впливали зовнішні чинники (пандемія коронавірусу та обмеження діяльності офісів, що приймають заявки; агресія Росії проти України і, як наслідок, впровадження правових механізмів щодо спрощеного перебування громадян України в Польщі та країнах Шенгену).

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У 2022 році кількість виданих карт поляка українцям знизилася до понад 4 тис., але у 2023 році зросла до 8 тис. Цього року громадянам України видано вже майже 5,5 тисяч карт поляка.

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Серед громадян інших країн колишнього СРСР, Польща видала найбільше карт поляка білорусам (понад 100 тис.), зокрема близько 40% після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну (майже 40 тис.). Громадянам РФ за понад 15 років видано понад 6 тис. карт поляка, зокрема третину з них (понад 2 тис.) після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Крім того, понад 5 тис. карт поляка видано громадянам Литви та понад 2 тис. – громадянам Казахстану.

Майже 4,2 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС

Майже 4,2 млн українців, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС.

Іммігранти з України дуже активні на польському ринку праці, йдеться у звіті за результатами опитування, проведеного Народним Банком Польщі (НБП).Соціально-демографічна структура іммігрантів з України, які перебувають у Польщі, істотно не змінилася порівняно з дослідженням 2023 року.