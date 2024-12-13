Новообраний президент США Дональд Трамп схвалює відправлення військ європейських країн до України для дотримання майбутнього перемир’я з Росією, пише The Wall Street Journal.

Трамп виступив за розміщення європейських військ в Україні

Під час зустрічі з президентами України та Франції в Парижі 7 грудня Трамп не підтримав членство України в НАТО, але хотів би бачити озброєну Україну.

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За його словами, Європа має відігравати головну роль у захисті України, а для цього потрібна присутність європейських військ в Україні для нагляду за припиненням вогню.

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Трамп також не виключив підтримки угоди з боку США, але американські війська не залучать.

Новообраний президент США вкотре закликав європейських лідерів переконувати Китай тиснути на Росію, щоб та припинила війну.

Наразі в Трампа нема конкретного плану щодо України, а головні рішення ухвалять після формування команди з нацбезпеки та переговорів Трампа із союзниками, а також, як зазначає WSJ, з російським президентом Владіміром Путіним.

Трамп розкритикував дозвіл Україні бити вглиб Росії ракетами від США

Дональд Трамп засудив дозвіл Україні застосувати далекобійні американські ракети проти Росії, пише американський журнал TIME, цитуючи новообраного президента Штатів.

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За його словами, з кризою на Близькому Сході легше впоратись, аніж із повномасштабним вторгненням в Україну.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою", − наголосив Трамп.

Відправлення європейських військ до України − що відомо

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допускає розміщення миротворчих сил ФРН в Україні.

Варіант міжнародної військової присутності можливий на додаток до гарантій безпеки, зокрема членства в НАТО. Однак присутність військ Німеччини можлива лише у випадку припинення вогню.

Для відправлення військ необхідна згода всіх держав-членів ЄС, а такого обговорення поки що не проводилося, Європа ще не сформулювала єдиної позиції з цього питання.

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Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні.