У Росії знищили російський винищувач Су-30 і три локомотиви, які окупанти використовували у війні проти України.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
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У Росії знищили винищувач Су-30: деталі
Як розповіли в ГУР, ворожий винищувач Су-30 згорів на аеродромі у місті Кримськ Краснодарського краю 14 грудня 2024 року.
13 грудня внаслідок пожежі у місті Краснодар вийшли з ладу три російські залізничні локомотиви.
Як саме вдалося відмінусувати ворожу техніку, у розвідці не уточнили.
Зазначили, що військові об’єкти агресор використовував у війні проти України.
Удар по нафтобазі в Орлі 14 грудня
У ніч на 14 грудня українські військові вдарили по російському терміналу нафтопродуктів в Орловській області РФ.
В результаті ураження там розпочалася потужна пожежа.
За даними Генштабу, українські воїни завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції «Стальной конь». Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла, який є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує постачання нафтопродуктів для ворожої армії.