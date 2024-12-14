Виборча колегія Грузії обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі - представника керівної партії «Грузинської мрії», колишнього футболіста та депутата парламенту.

Про це пише «Ехо Кавказу».

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Опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі ці вибори не визнають.

Міхеїла Кавелашвілі обрали президентом Грузії

Міхеіл Кавелашвілі - колишній футболіст, представник партії «Сила народу», яка формально відкололася від правлячої партії, був єдиним кандидатом.

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Його обрала Виборча комісія, більшість у якій мала керівна «Грузинська мрія». Кавелашвілі отримав 224 голосів колегії. Ще один бюлетень було зіпсовано.

Як пише Укрінформ, Кавелашвілі 53 роки. Він без вищої освіти.

Кавелашвілі - ветеран футболу, розпочинав спортивну кар'єру у тбіліському «Локомотиві», потім перейшов до «Динамо», у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до владикавказького клубу «Спартак-Аланія», а в 1996 у «Манчестер Сіті» (28 матчів, 3 голи). Він також грав за клуби Швейцарії. За збірну Грузії зіграв 46 матчів, забив 9 м'ячів.

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Інавгурація має відбутися 29 грудня.

Протести під парламентом Грузії

Опозиція та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнають легітимність виборів президента 14 грудня.

Зурабішвілі заявила, що її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Від ранку під стінами парламенту Грузії тривають протести.

Протест біля парламенту Грузії / AFP

Учасники акції не згодні з результатами виборів президента, а також критикують владу за відмову від євроінтеграції.