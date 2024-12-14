Як зазначає «Ехо Кавказу», він не має вищої освіти. Саме тому у 2015 році Кавелашвілі не зміг балотуватися на посаду президента Федерації футболу Грузії.

У списку лише один кандидат - представник керівної партії «Грузинська мрія», колишній футболіст та депутат парламенту Міхеїл Кавелашвілі.

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Протестувальники, які не визнають легітимність цих виборів, вже збираються біля будівлі парламенту.

Повідомляється, що біля парламенту чергують спецпризначенці та додаткові підрозділи силовиків.

Другий тур, за потреби, також проведуть сьогодні.

Інавгурація новообраного глави держави запланована на 29 грудня.

Нова система виборів президента Грузії

До складу Виборчої колегії, яка обирає президента Грузії, входить 300 осіб. Це - 150 депутатів парламенту, 21 член Верховної ради Аджарії та 20 членів Верховної Ради Абхазії (у вигнанні).

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Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що вибори президента важливо провести у 2024 році, щоб термін повноважень нового президента становив 5, а не 6 років.

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Ще 109 членів колегії - представники місцевих органів влади відповідно до квот, визначених Центральною виборчою комісією за результатами виборів місцевого самоврядування 2021 року.

61 депутат від опозиції не планують брати участь у голосуванні. Оскільки опозиційні партії не визнають легітимність парламенту.

Позиція президентки Грузії Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала президентські вибори 14 грудня «пародією».

Про це пише «Ехо Кавказу».

«Я нікуди не йду. Нікого залишати не збираюсь. Мене завжди питають про це. Я тут і буду тут», - сказала Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі вважає, що в країні потрібно провести нові парламентські вибори. І вже потім цей парламент, на її думку, повинен обрати наступного президента Грузії.

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Опозиція Грузії не визнаватиме вибори президента

​​Грузинська опозиція не визнаватиме вибори президента країни, заплановані на 14 грудня.

Про це йдеться у спільній заяві політичних сил «Коаліція за зміни», «Єдність-Національний рух», «Сильна Грузія» і «Гахарія за Грузію»

Опозиційні партії називають нинішній парламент не легітимним і вважають, що він не має повноважень обирати президента. Тому наголошують - Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії.

При цьому опозиція вкотре закликала провести нові парламентські вибори.

Вибори до парламенту Грузії відбулися 26 жовтня. За даними грузинської ЦВК, перемогу здобула провладна «Грузинська мрія», яка набрала понад половину голосів виборців.

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Прохідний бар’єр у 5% також подолали ще чотири «Коаліція за зміни», «Єдність - Національний рух», «Сильна Грузія» та «Гахарія за Грузію».

На тлі рішення влади призупинити євроінтеграцію країни мешканці Тбілісі почали виходити на акції протесту.

Цього тижня Сполучені штати Америки запровадили візові обмеження проти осіб, причетних до підриву демократії в Грузії. Під санкції потрапили близько двадцяти осіб. Серед них - міністри уряду та члени парламенту, співробітники правоохоронних органів та служб безпеки.