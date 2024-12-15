У Головному управлінні розвідки назвали перші втрати солдат КНДР у складі російської армії.

Напередодні у ГУР підтвердили, що Росія почала застосовувати військових з Північної Кореї у штурмових діях на Курщині.

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Втрати військ КНДР у Росії

«Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України», - повідомили в ГУР.

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Зокрема, на одній із позицій у Курській області військових з Північної Кореї «результативно накрили FPV-дронами».

Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня становлять близько 200 військовослужбовців.

Солдати КНДР відкрили дружній вогонь по кадирівцях

За інформацією розвідки, північнокорейські солдати діють, зокрема, у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Мовний бар’єр залишається суттєвою перепоною для управління та узгодженості дій між військами РФ та КНДР на полі бою.

У ГУР розповіли, що ця проблема коштувала ворожій армії вже кількох кадирівців - північнокорейці відкрили «friendly fire» по кадирівцях.

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«Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили «дружній вогонь» по автомобільній техніці так званого батальйону «ахмат». Результат - восьмеро вбитих «кадирівців».

Війська Північної Кореї беруть участь у штурмах на Курщині

У ГУР нагадали, що території РФ перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР.

У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим. Аби потрапити до цих районів, російських солдатів та офіцерів перевіряють представники ФСБ. Вони вилучають телефони та інші пристрої.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни кинули на штурм солдатів з Північної Кореї.

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За словами глави держави, поки що війська КНДР воюють на цій ділянці фронту. Однак, не виключено, що РФ може застосувати їх і на інших напрямках.