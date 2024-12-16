З 16 грудня в Києві запровадили нові графіки відключення електроенергії для побутових споживачів., повідомила компанія ДТЕК.

ДТЕК оновив графіки відключень електроенергії для Києва

У понеділок максимальний час без світла становитиме чотири з половиною години.

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Відтепер споживачі розділені на групи та підгрупи. У розподілі відключень тепер буде використовуватися 30-хвилинний формат.

Графік відключень для Києва

Фото: ДТЕК

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Енергосистема України під ударом − подробиці

Вранці, 13 грудня, Росія масовано обстріляла Україну крилатими ракетами.

Російський удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині.

Унаслідок атаки на Бурштинську ТЕС без опалення та гарячої води лишився Бурштин і ще низка населених пунктів Івано-Франківської області.

Пʼять з девʼяти енергоблоків трьох АЕС України знизили потужність через атаку.

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