З 16 грудня в Києві запровадили нові графіки відключення електроенергії для побутових споживачів., повідомила компанія ДТЕК.

ДТЕК оновив графіки відключень електроенергії для Києва

У понеділок максимальний час без світла становитиме чотири з половиною години.

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Відтепер споживачі розділені на групи та підгрупи. У розподілі відключень тепер буде використовуватися 30-хвилинний формат.

Графік відключень для Києва

Фото: ДТЕК

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Енергосистема України під ударом − подробиці

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