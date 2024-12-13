Вранці, 13 грудня, Росія масовано обстріляла Україну крилатими ракетами.

Kyiv Post зібрав повідомлення про наслідки ворожого обстрілу.

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Ракетний обстріл 13 грудня − останні новини

На Прикарпатті під час російської атаки постраждала одна людина, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Одна людина є постраждалою внаслідок атаки росіян. Їй надають усю медичну допомогу», - зазначила Онищук.

Постраждала дістав незначних ушкоджень. Наразі потреби в евакуації людей немає.

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Російський удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині, повідомляє Суспільне.

Як зазначається, на об’єкті відбулося займання.

"Перший випадок стосується об'єкта критичної інфраструктури. Сталося загоряння. Там працювали 43 рятувальники за допомогою 11 одиниць техніки. О 9:55 розпочали ліквідовувати наслідки події.

Більше по темі Зеленський відреагував на один із найбільш масштабних ударів по енергетиці Сьогодні під час масованого обстрілу Росія застосувала майже 100 ракет і 200 безпілотників.

Інша подія − це було падіння уламків біля житлових будинків, внаслідок роботи ППО. Інформації про негативні наслідки в нас немає, загиблих чи постраждалих немає. Служба ДСНС залучила 12 рятувальників і 3 одиниці техніки", − пояснив перший заступник очільника обласної військової адміністрації Степан Куйбіда.

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Унаслідок атаки на Бурштинську ТЕС без опалення та гарячої води лишився Бурштин і ще низка населених пунктів Івано-Франківської області, повідомила пресслужба ДТЕК цієї ТЕС.

Пʼять з девʼяти енергоблоків трьох АЕС України знизили потужність через ранкову атаку, повідомило МАГАТЕ.

Під контролем України працюють Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС, які мають 9 реакторів.

Уналідок комбінованого удару по Одесі всі ворожі цілі збили, однак уламки пошкодили приміщення транспортної компанії та вантажівки, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки та ЛЕП, повідомила місцева ОВА.

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Уламки пошкодили 4 приватні будинки − вибиті вікна та двері, посічені фасади. В одному з районів пошкоджені два бокси сільськогосподарського підприємства, а в іншому − лінії електромереж.

Повітряна тривога в області тривала майже 15 годин.

Пресслужба ДТЕК надала подробиці про наслідки 12-ї масованої атаки по енергетиці з початку 2024 року:

Головними цілями були об’єкти енергетичної інфраструктури;

Атаковані теплоелектростанції ДТЕК, є суттєві пошкодження обладнання ТЕС;

Постраждалих немає;

Цього року це 9 масована атака на енергетичні підприємства ДТЕК;

З початку повномасштабної війни теплоелектростанції ДТЕК обстріляли понад 200 разів.

Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабноі війни, заявила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, країна-агресор застосувала ударні БпЛА та крилаті ракети.

Росіяни атакували об'єкти енергетики на Львівщині, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, ворог вдарив по об'єктах енергетики в регіоні, однак про постраждалих повідомлення не надходили.

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Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масований обстріл України.

"З 07:00 за київським часом критична інфраструктура України зазнає чергової масованої атаки. Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні", − зауважила Брінк.

На Тернопільщині половина споживачів відключена від електрики через ракетну атаку на енергооб’єкт у регіоні, повідомляє Тернопільська обласна державна адміністрація.

Росія вдарила по Мирному Берестинського району на Харківщині, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, а також постраждали двоє працівників цивільного підприємства.