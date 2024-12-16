4300 тонн мазуту та інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки внаслідок аварії двох російських танкерів, повідомляє Greenpeace Україна.

Російські танкери затонули: тисячі тонн мазуту в морі

Російські танкери прямували з вантажем палива для флоту, країни-агресора система визначення геолокації цих суден була вимкнена 12 днів. Дані відстеження від 1 жовтня показують, що маршрут перевезення починається з Волгограда і закінчується в Керченській протоці.

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Погодні умови суттєво ускладнюють можливість ліквідації розливу, який може призвести до забруднення берегової лінії.

Керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace, доктор Пол Джонстон, зауважив, що наслідки розливу нафти будуть значною мірою зумовлені її складом. Зокрема важкі нафтопродукти, такі як мазут, можуть спричинити серйозні ушкодження морської фауни. Вчений стурбований щодо можливості тривалого забруднення довкілля у разі затоплення танкерів.

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У цьому регіоні, біля півострова Тузла, у 2007 році стався витік 1,2 тис. тонн мазуту з російського танкера внаслідок суворих погодних умов, що призвело до серйозної шкоди, яка спостерігалася за рік після аварії.

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"Хоча російські чиновники навряд вживатимуть заходів для зменшення впливу на довкілля, ми продовжуватимемо моніторинг ситуації", − підсумувала пресслужба Greenpeace Україна.

Біля Керчі тонуть два російські танкери з нафтопродуктами

Учора, 15 грудня, стало відомо, що в Керченській протоці тонуть два російські танкери − "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239".

Міністерство надзвичайних ситуацій РФ повідомило, що причиною аварії став шторм.

Через погані погодні умови судна були пошкоджені. Загалом на борту обох танкерів перебували 27 членів людей та нафтопродукти.