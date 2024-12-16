Соціал-демократична партія чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца внесе до передвиборчої програми відмову постачання Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це пише Berliner Morgenpost.
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Партія Шольца пропише відмову від Taurus для України − подробиці
Водночас у програмі соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно.
У проєкті програми наголошується, що Україна повинна мати можливість вести переговори на рівних із Росією.
"Ми не приймемо мир, продиктований Росією коштом України", − наголосила партія німецького канцлера.
СДП підтримує навчання ЗСУ та постачання зброї Україні з "розсудливістю та почуттям міри". Однак за словами соціал-демократів Німеччина й НАТО не мають ставати учасниками війни.
"Саме тому ми підтримуємо рішення канцлера Олафа Шольца не постачати крилаті ракети Taurus зі складів Бундесверу", − підсумувала партія Шольца.
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Німеччина надалі відправлятиме допомогу Україні, але не Taurus
2 грудня в Києві відбулася пресконференція Президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.
Канцлер зазначив, що Німеччина озброїла шість бригад ЗСУ, що є значним досягненням. Він також нагадав, що загальна сума наданої та обіцяної військової допомоги Україні становить 28 млрд євро.
При цьому щодо окремих видів озброєнь уряд Німеччини розглядає правильність і доцільність їх передачі, йдеться "про те, наскільки далеко вона може бити та чи потребує контролю" з боку німецьких солдатів.