Нещодавно дрони Служби безпеки України підірвали на Донеччині російський склад боєприпасів, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у спецслужбі.

СБУ знищила склад боєприпасів на Донеччині − подробиці

За даними джерела в СБУ, дрони налетіли на артилерійські та мінометні склади біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Там росіяни розмістили тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

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Як зауважило джерело, внаслідок спецоперації на об’єкті країни-агресора всю ніч було чутно вибухи. Наразі підірваний не лише склад боєприпасів, а й склад паливно-мастильних матеріалів поблизу.

У російському Ульяновську підірвали залізничне полотно

У російському Ульяновську 14 грудня підірвали залізничне полотно. Вибухнуло неподалік місцевого локомотивного депо та моторного заводу.

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Зранку столицю Чечні атакували безпілотники.

За інформацією розвідки, внаслідок вибуху на залізниці в Ульяновську ускладнена військова логістика окупаційної армії РФ. 

13 грудня у Краснодарі пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянську згоріло два магістральних тепловози держави-агресора. 

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