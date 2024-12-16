У неділю німецькі міністри заявили, що прихильники уряду поваленого президента Башара Асада постануть перед німецьким правосуддям, якщо втечуть до Німеччини.

Німеччина обіцяє покарати всіх воєнних злочинців із Сирії

«Ми притягнемо всіх поплічників режиму до відповідальності за їхні жахливі злочини за всією суворістю закону», – заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Якщо поплічники терористичного режиму Асада намагаються втекти до Німеччини, вони повинні знати, що навряд чи якась інша держава переслідує їхні злочини так суворо, як Німеччина, – заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер в інтерв'ю тому ж виданню. – Ніхто з тих, хто брав участь у звірствах, не уникне переслідування тут».

Advertisement

«Зараз особливо важливо, щоб міжнародні органи безпеки і спецслужби працювали разом якомога тісніше», – сказала Бербок.

Більше по темі Росія евакуювала з Сирії частину власного дипкорпусу Той же літак вивіз працівників дипустанов Білорусі, Північної Кореї та Абхазії.

Німеччина засудила кількох урядовців Асада за принципом універсальної юрисдикції, який дозволяє проводити судові процеси незалежно від того, де були скоєні злочини.

Німеччина ув’язнила Анвара Раслана

У січні 2022 року Німеччина довічно ув'язнила колишнього сирійського полковника Анвара Раслана в рамках першого глобального судового процесу за звинуваченням у спонсорованих державою тортурах у сирійських в'язницях.

Advertisement

Рік по тому, в лютому 2023 року, в Берліні член урядової міліції, заарештований у Німеччині в 2021 році, також отримав довічне ув'язнення за воєнні злочини.

Сирійський лікар Алаа Мусса також зараз перебуває на лаві підсудних у Франкфурті за звинуваченнями в тортурах, вбивствах і злочинах проти людяності у військових госпіталях.

Німецька влада також переслідує людей, які не були членами уряду Асада, за злочини, скоєні в Сирії з початку громадянської війни в 2011 році.

У грудні 2023 року німецька прокуратура висунула звинувачення двом сирійцям у воєнних злочинах, скоєних в околицях Дамаска у складі угруповання «Ісламська держава».

Advertisement

Німеччина має найбільшу в Європі сирійську діаспору – вона прийняла майже мільйон людей із зруйнованої війною країни.