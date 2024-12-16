16 грудня розпочнеться розгляд справи про імпічмент президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, пише Yonhap.
Імпічмент Юн Сук Йоля − подробиці
Справа про імпічмент виникла через спробу Йоля ввести воєнний стан у країні 3 грудня.
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Слідчі наразі планують допитати президента цього до 22 грудня. Загалом у суду є шість місяців, щоб вирішити, усунути президента з посади чи поновити.
Спільна група слідчих із поліції, міністерства оборони та антикорупційного агентства викличе підвеннокорейського президента на допит 18 грудня.
Парламент Південної Кореї з другої спроби проголосував за імпічмент президента
У суботу Національна Асамблея Південної Кореї проголосувала за імпічмент президента Юн Сук Йола через його невдале введення воєнного стану.
3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення в країні воєнного стану.
Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту та антидержавній діяльності, що викликало хвилю обурень у Південній Кореї.