Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон (241 млн доларів США) на зміцнення українського флоту, розмінування та навчання військових, ідеться на сайті уряду Норвегії.

Норвегія допоможе України посилити флот

«Україна потребує більшої підтримки для стримування російських військово-морських сил у Чорному морі в майбутньому. Важливо захистити українське населення та українську інфраструктуру від нападів Чорноморського флоту Росії», - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

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Він додав, що гроші будуть виділені Україні в рамках Програми підтримки Нансена.

Зазначається, що частина коштів буде спрямована на забезпечення систем для операцій з розмінування.

Міністр оборони Бйорн Арільд Грам зазначив, що міни становлять серйозну загрозу морській безпеці в Чорному морі, а розмінування є складним процесом.

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Він також повідомив, що надані системи допоможуть українським Збройним силам ефективніше виявляти та знешкоджувати міни.

За словами міністра, тривають роботи над інноваційними проєктами, спрямованими на зміцнення морської безпеки.

Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.

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