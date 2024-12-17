Штати розцінять потенційне введення північнокорейських солдатів в Україну для участі в бойових діях як посилення ескалації.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи речника Державного департаменту США Метью Міллера.

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США застерігають Північну Корею від участі у війні проти України

“Північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили в війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових”, − прокоментував Міллер повідомлення про випадки загибелі військових КНДР.

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Він зазначив, що американська сторона обізнана про те, що частина північнокорейських військових була вбита на полі бою в Курській області.

“І якщо вони перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї”, − зауважив представник Держдепартаменту США.

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У Курській області росіяни женуть у бій північнокорейських військових без бронетехніки. Військові КНДР зазнають значних втрат.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. За словами глави держави, Росія зосередила на Курщині 11 тисяч солдатів з КНДР.

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Financial Times зазначало, що в Курській області відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вони вже потрапили під обстріл ЗСУ в цьому російському регіоні.