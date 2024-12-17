У Медісоні 16 грудня у приватній християнській школі «Достаток життя» 15-річна учениця Наталі Рупноу відкрила вогонь по однокласниках та вчителях.
Внаслідок стрілянини загинув один учень і один вчитель. Ще кілька людей дістали поранень, двоє з них перебувають у критичному стані, повідомляє CNN.
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Стрілянина у Вісконсині 16 грудня - що відомо
Стрілець завдала собі вогнепального поранення та померла.
У вівторок о 13:00 за місцевим часом поліція Медісона проведе брифінг, на якому можуть бути названі імена та вік жертв.
У понеділок поліція звернулася до громади з проханням не проводити жодних чергувань біля школи, яка залишається активним місцем злочину і перебуває під наглядом правоохоронців протягом ночі.
Школи столичного шкільного округу Медісон продовжать заняття за розкладом у вівторок.
Всі прапори над федеральними установами та об’єктами по всьому штату було наказано приспустити в понеділок, до 22 грудня, на честь жертв.
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Губернатор Тоні Еверс сказав, що це «немислимо», що діти і вчителі можуть піти до школи і ніколи не повернутися додому.
Стрілянини у школах США - що відомо
Стрілянина в християнській школі «Достаток життя» стала 83-ю стріляниною в школі, зафіксованою в 2024 році.
Цей показник перевершив 2023 рік за кількістю стрілянини в школах за один рік з тих пір, як CNN почала відслідковувати такі інциденти в 2008 році.
Початок навчального року в США був затьмарений кількома масовими розстрілами.
Серед них — трагедія в університеті Райса в Х’юстоні та смертоносна стрілянина в школі Віндера, штат Джорджія.
За останні місяці штат Вінконсин пережив низку інших жахливих подій.
У травні поліція застрелила учня, який приніс зброю до середньої школи в селі Маунт-Хореб, приблизно в 23 милях на південний захід від Медісона.
Учень був неповнолітнім і не встиг увійти до школи. Більше ніхто не постраждав.
У листопаді 13-річний хлопчик був заарештований за підозрою в плануванні стрілянини в Кеноші, біля озера Мічиган, після того, як він намагався увійти на охоронювану територію початкової школи, маючи при собі дві сумки.
Хлопчик шукав в Інтернеті інформацію про стрілянину в школах і за кілька місяців до цього зробив кілька коментарів іншим учням про стрілянину в школах.