У мережі з‘явилося унікальне відео сьогоднішньої спецоперації Служби безпеки України з ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова. Відео та додаткову інформацію Kyiv Post отримав від поінформованих джерел в українській спецслужбі.

Відео ліквідації генерала Кирилова

На кадрах видно, як генерал Кирилов з помічником виходять з будівлі, а поряд стоїть славнозвісний самокат.

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Як тільки вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою - самокат злітає в повітря, виносячи «вирок» воєнному злочинцю.

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СБУ ліквідувала начальника військ РХБЗ РФ − подробиці

У ніч на 17 листопада у Москві Служба безпеки України провела спецоперацію зі знищення начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова та його помічника. Вони підірвалися біля будинку.

Більше по темі Українські спецпризначенці ліквідували 50 солдатів КНДР у Курській області Сили спеціальних операцій повідомляють про знищення 50 північнокорейських солдатів і поранення ще майже п’ятдесяти за три дні.

Двоє росіян загинули на місці.

“Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча”, − наголосило джерело Kyiv Post в українській спецслужбі.

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Хто такий Ігор Кирилов − що відомо

16 грудня СБУ заочно оголосила про підозру російському генерал-лейтенанту, відповідальному за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти ЗСУ на сході та півдні України.

За наказом Кирилова як очільника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ від початку повномасштабної війни РФ проти України ворог використовує проти Сил оборони України хімбоєприпаси. Наразі зафіксовано понад 4,8 тис. таких випадків.

У жовтні Кирилов потрапив під санкції Британії через ймовірне застосування хімічної зброї в Україні.