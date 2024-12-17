У ніч проти 17 грудня ППО збила 20 із 31 ударного дрона типу “Шахед”, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 16-17 грудня − подробиці

31 російський БпЛА запускалися з повітряного простору Брянська та Орла в Росії.

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Повітряні цілі збивали в Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

10 безпілотників локаційно втрачені. Ще один наразі лишається в повітряному просторі України.

Фото: Повітряні сили / Телеграм

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Останні обстріли України − що відомо

У ніч проти 16 грудня ППО збила 27 із 49 ударних безпілотників.

49 ворожих БпЛА запускалися з повітряного простору Брянська та Орла в Росії.

Повітряні цілі збивали в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.