Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський повідомив, що Україна розробила лазерну систему «Тризуб», яка здатна збивати повітряні цілі на висоті понад 2 км, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Тризуб” б’є по ворогу: Україна представила нову лазерну зброю

“Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер, – сказав Сухаревський. – На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки. Він дійсно працює, він дійсно існує “.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він додав, що наразі Сили безпілотних систем на шляху до того, щоб масштабувати та посилювати лазер.

Крім того, за словами Сухаревського, в Україні розвивається виробництво “дронів-маток“ – великих безпілотників-носіїв, здатних нести й запускати менші ударні дрони.

“Дрони-матки” та “Довбуш”: Україна створює безпілотну армію

“Ми сьогодні застосовуємо так звані “дрони-матки”, носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об’єкти противника. Як на мене, це справді прорив”, – заявив Сухаревський, назвавши масштабування цього проєкту одним із найперспективніших елементів своєї роботи.

Advertisement

Більше по темі Росіяни атакували Миколаїв: пошкоджений об’єкт інфраструктури Внаслідок удару по місту постраждало двоє людей - працівники атакованого об’єкта.

У листопаді Kyiv Post повідомляв про безпілотний літальний апарат «Довбуш Т10». Спочатку розроблений для розвідки, «Довбуш» був модифікований, щоб нести і запускати до шести ударних FPV-дронів.

Маючи радіус дії 40 кілометрів, «Довбуш» тепер слугує інструментом високоточних ударів. Після виявлення цілі він випускає безпілотник для її ураження. Безпілотники встановлюються під крилами «Довбуша» у перевернутому положенні з використанням вибухівки як адаптерів для забезпечення надійного кріплення під час польоту і точного ураження.

«Довбуш» оснащений передовими технологіями, зокрема інерційною навігаційною системою та системою GPS/ГЛОНАСС, програмним забезпеченням для аналізу цілей на основі штучного інтелекту, а також системою самозахисту від російських засобів радіоелектронної боротьби. Він може виявляти замасковані цілі на великих відстанях за допомогою оптичних та інфрачервоних сенсорів високої роздільної здатності.

Advertisement

Серійне виробництво «Довбуша» розпочалось у грудні 2022 року, щодня випускається до 10 одиниць. Ці БПЛА безкоштовно передаються Збройним силам України. У планах – оснащення «Довбуша» боєприпасами класу «повітря-земля» та збільшення дальності польоту до 1 000 кілометрів.