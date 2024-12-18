Німецький концерн Rheinmetall у 2025 році надасть Україні 20 бойових машин піхоти Marder 1A3, повідомила пресслужба компанії.

Україна отримає нові БМП Marder від Rheinmetall − подробиці

У грудні компанія отримала замовлення на 20 БМП Marder 1A3, постачання запланована на першу половину наступного року.

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Точна сума замовлення не вказана, однак за даними пресслужби, вона становить “двозначне число в мільйонах євро”.

Фінансуватиме надання БМП Німеччина.

Концерн Rheinmetall уже відправив Збройним силам сотні таких БМП. Модифікація Marder 1A3 оснащена лазерним далекоміром для більш ефективного і точного ураження цілей.

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Перші 20 бойових машин цього типу передала  компанія Rheinmetall на замовлення Німеччини у березні 2023 року.

В Україні відкриють ще один німецький завод Rheinmetall − що відомо

У листопаді в Україні почав роботу другий завод німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Компанія Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder оснащених лазерним далекоміром.

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Постачання відбулося наприкінці третього кварталу 2024 року.

11 червня в Україні запустили перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.

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